ليبيا_الآن I الأمن في بنغازي.. إنجازات رغم العراقيل . . . ما تزال الأوضاع الأم…

#ليبيا_الآن I الأمن في بنغازي.. إنجازات رغم العراقيل

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ما تزال الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي مستقرة نسبيا حتى بعد الانتهاء من عمل الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين المدينة، وتعمل الأجهزة الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على أمن المواطن عبر تمركزات للأمن المركزي عند المفترقات الرئيسية بالشوراع.

ورغم التكليف الصادر بشأن ذهاب مجموعة من البحث الجنائي لتأمين الطريق الرابط بين مدينتي اجدابيا وسرت إلا أن مجهودات رجال البحث في بنغازي واضحة للعيان فأكثر من جريمة قتل وسرقة تم اكتشافها من قبل العناصر وضبط المتهمين بها وإحالتهم للجهات المختصة.