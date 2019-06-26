الغزوي يوضح ماحدث في غريان والمتسببين بالخيانة ويؤكد: المدينة منطقة عمليات عسكرية

اللواء المبروك الغزوي معاون آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية لـ #المرصد :

– لم نخض مواجهة عسكرية في #غريان يمكن للعدو الفخر بها وإعتبارها نصر بل جابهنا خيانة من قبل أفراد بعينهم غالبيتهم من مليشيات فجر #ليبيا يقودهم حالياً أسامة جويلي الذي باع دم أهله ومدينته بحفنة من المال يحولها دورياً لأبنائه وأسرته لحسابات في صربيا ويقود أتباعه للجحيم تحت شعاراته البالية .

الغزوي : كل هؤلاء ” الخونة ” الذين تحركوا اليوم كنّا قد منحناحهم الأمن والأمان كرجال وتجنبنا إعتقالهم يوم دخلنا غريان بدون قطرة دم واحدة وفعّلنا معهم المصالحة الوطنية بناءً على تعهدات أعيانهم وتوجيهات القائد العام ولكنهم حولوا الثقة إلى بحر دم سيكون بداية نهايتهم .

الغزوي : حافظنا على مواقعنا في غريان حتى آخر لحظة ونحتسب من فقدناهم في هذه الخيانة والقصف الجوي التركي بإشراف ” فني الإحداثيات المدعو أسامة جويلي ” شهداء ومعنوياتنا لازالت تعانق السماء فقضيتنا وطن وليست قضية ” خزانات وقود للتهريب” .

الغزوي : آثرنا تغيير موقع غرفة العمليات والمغادرة تنفيذاً للتعليمات في وقت كان يمكننا فيه دك القواسم بالمدفعية الثقيلة ومسحها بمن فيها من على وجه البسيطة ولكنها ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ونحن لا نمتهن سياسة العقاب الجماعي .

– غريان منطقة عمليات عسكرية مغلقة منذ الليلة وحتى إشعار آخر وعلى فني الإحداثيات أسامة الجويلي ومن يقف خلفه سياسياً وإجتماعياً تحمّل تبعات أفعاله وعمالته لغرفة أسياده الأتراك منذ الآن ، عليه أن يتذكر بأن ما يعتقد بأنه نصر أشتراه بالمال سيكون وبالاً أسوداً عليه وقد بدأ في تلقيه منذ ساعتين من الآن . #ليبيا