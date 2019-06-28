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#ليبيا_الآن| لجنة الدفاع تستنكر الأفعال الانتقامية في غريان . . . أدانت لجنة ال…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| لجنة الدفاع تستنكر الأفعال الانتقامية في غريان
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أدانت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، ما أقدمت عليه قوات الوفاق بعد دخولها لمدينة غريان، من الأعمال التي قامت بها في تعاملها مع جرحى الجيش الوطني في مستشفى غريان، بعد إخراجهم وقتل البعض منهم، وقطع الطريق عن سيارات الإسعاف وإنزال المصابين منها والتنكيل بهم.

ووصفت اللجنة الأفعال الانتقامية التي نفذتها قوات حكومة الوفاق في مدينة غريان بحق كل من ينتمي للجيش الوطني أو داعمًا لهُ، بأنها جرائم ضد الإنسانية، والتي كان منها إلباس المهاجرين غير القانونيين، ملابس عسكرية وإظهارهم على أنهم مرتزقة، عبر مقاطع فيديو، حاولت من خلالها تشويه الجيش الوطني.

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قناة الان

قناة الان

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  • والله لم نرى رجال مصراتة الإشراف في طرابلس قبل الحرب ًولكن فقط رائت الملشيات من أهالي طرابلس
    بكل ما يتم وصفهم من حقارة ونشر للفساد
    ولا احد ولا اَي جهة تتحكم فيهم ، قاتلهم الله،. (وماالله بغافل عما تعملون)

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