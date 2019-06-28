عاجل

#ليبيا_الآن| السراج يصل غينيا الاستوائية لبحث الملف الليبي . . . أجرى رئيس المج…

تم النشر منذُ 43 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| السراج يصل غينيا الاستوائية لبحث الملف الليبي
.
.
.
أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج محادثات مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ، خلال زيارة وصفها المكتب الإعلامي للمجلس، بالزيارة القصيرة. تناولت الأوضاع التي تشهدها ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس الغيني إدانة بلاده لما وصفه بالاعتداء على العاصمة طرابلس، مشيرا في حديثه أن الجيش الوطني لا يحارب الإرهاب، حسب وصفه، داعيًا المجتمع الدولي العمل على وقف تحركات الجيش الوطني، وأن لا حلّ عسكري للأزمة، ويجب العودة إلى المسار التوافقي.

وأوضح اوبيانغ في سياق حديثه مع السراج، أن توجّه بلاده للأزمة في ليبيا، سيكون أثره من خلال عرض الملف الليبي خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي، لما تتمتع بهِ غينيا الاستوائية بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد، مشيرا أن بلده وليبيا، مستهدفتان لكونهما تنتجان النفط، وأن هناك مساعي لزعزعة الاستقرار فيهما.

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • اليس هذا برئيس ليبيا المعترف به العالم والباب العالي بأسره، طبعا عدا الليبيين، ىحشد في الدعم دفاعا عن منصبه وحكومته وسرقاتهم ….. مهازل …..حكومة السراق بضم السين مثلها مثل الاولاد الذين انكر الأب بنوتهم وانتمائهم إلى جيناته غير انهم يستندون على شرعية الآخرين المعترفين بهم …. اذا لم تستحي فافعل ما شئت ….

    رد