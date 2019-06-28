ليبيا_الآن| السراج يصل غينيا الاستوائية لبحث الملف الليبي . . . أجرى رئيس المج…

#ليبيا_الآن| السراج يصل غينيا الاستوائية لبحث الملف الليبي

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أجرى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج محادثات مع رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانغ، خلال زيارة وصفها المكتب الإعلامي للمجلس، بالزيارة القصيرة. تناولت الأوضاع التي تشهدها ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس الغيني إدانة بلاده لما وصفه بالاعتداء على العاصمة طرابلس، مشيرا في حديثه أن الجيش الوطني لا يحارب الإرهاب، حسب وصفه، داعيًا المجتمع الدولي العمل على وقف تحركات الجيش الوطني، وأن لا حلّ عسكري للأزمة، ويجب العودة إلى المسار التوافقي.

وأوضح اوبيانغ في سياق حديثه مع السراج، أن توجّه بلاده للأزمة في ليبيا، سيكون أثره من خلال عرض الملف الليبي خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي، لما تتمتع بهِ غينيا الاستوائية بعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد، مشيرا أن بلده وليبيا، مستهدفتان لكونهما تنتجان النفط، وأن هناك مساعي لزعزعة الاستقرار فيهما.