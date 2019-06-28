ليبيا_الآن| توقعات طقس ليبيا الجمعة . . . يميل طقس ليبيا اليوم الجمعة إلى الاع…

#ليبيا_الآن| توقعات طقس ليبيا الجمعة

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يميل طقس ليبيا اليوم الجمعة إلى الاعتدال نسبياً على مناطق الشمال، ومن المُتوقع أن تشهد المناطق الساحلية نسب رطوبة مُرتفعة، بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن درجات الحرارة القصوى التي ستشهدها أغلب المناطق الساحلية ستتراوح ما بين 26 إلى 31 درجة مئوية.

وستتراوح درجات الحرارة بمناطق الدواخل ما بين 32 إلى 38 درجة مئوية، فيما من المُتوقع أن تتراوح ما بين 38 إلى 41 درجة مئوية على مناطق الجنوب والوسط، وفقاً لبيانات النشرة.