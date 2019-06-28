طرابلس: اشتباكات مُسلحة وتحشيد عسكري من الجانبين وإسقاط طائرة تركية مسيرة

تجددت الاشتباكات المسلحة قرب بلدية اسبيعة صباح اليوم الجمعة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق وسط تحشيدات في الجانبين.

مصادر أكدت أن منطقة المخاريم وسط بلدية السبيعة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث صدت قوات الجيش الوطني تقدما لقوات الوفاق التي بدأت هجومها من ثلاثة محاور، هي محور منطقة تهللت – الكفاح، ومن محور العزيزية عبر بئر علاق ومنها إلى اسبيعة، ومن ثم تحركت عبر محور أولاد تليس التابع لبلدية العزيزية وسيدي فرحات بقصر بن غشير – وسوق السبت، فيما لايزال الجيش يسيطر على تمركزاته وسط المنطقة.

ووُجهت نداءات عاجلة من مستشفى اسبيعة وترهونة للمواطنين للتبرع بالدم، كما يشار إلى أن منطقة المخاريم تعد موقعا حيويا لكونها تربط اسبيعة بالهيرة من الناحية الشرقية.

وتمكنت القوات المسلحة العربية الليبية اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة تركية بدون طيار حاولت استهداف مواقع الجيش في طريق المطار جنوب طرابلس، بحسب المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وكانت الطائرات التركية بدون طيار قد قصفت عدة مواقع تابعة للجيش اليوم بطريق المطار، وذلك في إطار الدعم الجوي الذي تقدمه الحكومة التركية لمجموعات الوفاق المسلحة في طرابلس.

وأكدت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت، اليوم الجمعة، بمنطقة السبيعة من أسر 14 مسلحا، موضحةً أن عدد من المسلحين التابعين لمجموعات الوفاق المسلحة سلموا أنفسهم بعد محاصرتهم من قبل القوات المسلحة.

ومن جانبها أكدت كتيبة طارق بن زياد المقاتلة بأن الجيش صد هجوم مسلح شنته مجموعات الوفاق المسلحة على منطقة السبيعة.