البوعيشي: القوات المسلحة تفرض سيطرتها بهذه المناطق

اكد الرائد محمد البوعيشي القيادي بقوة الردع الوسطى التابعة للجيش الوطني السيطرة بالكامل علي مواقع قوات الوفاق من سوق الخميس الي قصر بن غشير ووادي الربيع والمطار والطويشة واسبيعة.