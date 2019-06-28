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البوعيشي: القوات المسلحة تفرض سيطرتها بهذه المناطق

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اكد الرائد محمد البوعيشي القيادي بقوة الردع الوسطى التابعة للجيش الوطني السيطرة بالكامل علي مواقع قوات الوفاق من سوق الخميس الي قصر بن غشير ووادي الربيع والمطار والطويشة واسبيعة.

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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