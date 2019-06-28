ليبيا_الآن| بنغازي.. اليقظة الأمنية تتواصل . . . استمرارا للحملة التي أطلقت…

#ليبيا_الآن| بنغازي.. اليقظة الأمنية تتواصل

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استمرارا للحملة التي أطلقتها مديرية أمن بنغازي وبتكليف من قسم البحث الجنائي وباقي الأقسام والمراكز، يقوم رجال الأمن حتى ساعات متأخرة من الليل في المدينة بدوريات أمنية واستيقافات لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط العديد من المركبات معتمة الزجاج، التي وصفتها بـ”الآفة السوداء” لكونها خطيرة على الأمن ويمكن أن تخفي جرائم كبيرة وصغيرة بالمعنى القانوني، وبالأخص منها جرائم قتل ونقل الجثث، بالإضافة إلى احتمالية استغلالها في جرائم خطف وسلب وسرقة وتهريب ممنوعات ومطلوبين وأسلحة.