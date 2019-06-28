القيادة العامة : الأجواء الليبية مغلقة أمام الطائرات التركية وأوامر الإستهداف صد…

القيادة العامة : الأجواء الليبية مغلقة أمام الطائرات التركية وأوامر الإستهداف صدرت لآمر ركن الجوية لها ولأي نقطة على الأرض تتعامل مع غرفة الأتراك الموجودة في #طرابلس . #ليبيا #المرصد