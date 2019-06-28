القيادة العامة : الأجواء الليبية مغلقة أمام الطائرات التركية وأوامر الإستهداف صد…

القيادة العامة : الأجواء الليبية مغلقة أمام الطائرات التركية وأوامر الإستهداف صدرت لآمر ركن الجوية لها ولأي نقطة على الأرض تتعامل مع غرفة الأتراك الموجودة في #طرابلس . #ليبيا #المرصد
القيادة العامة : الأجواء الليبية مغلقة أمام الطائرات التركية وأوامر الإستهداف صدرت لآمر ركن الجوية لها ولأي نقطة على الأرض تتعامل مع غرفة الأتراك الموجودة في #طرابلس . #ليبيا #المرصد
الحمد لله قرار اقوى مما كنت اطالب به واثلج صبرى من استهداف العسكريبن الاتراك فى كل مكان وللعلم فان هذا القرار سيدعم المعارضين لاردوجان وسيتسبب فى انقسام حزبه الحاكم وسيكون صفعة قوية له ودعما لرئيس بلدية طائرات اطفال كل ما كلاب اردوجان بجمعوا واحدة يتم اسقاطها الى ان بسقط وكرهم فى يد الجيش الوطنى والحمد لله على هزيمة مرشح اردوجان سلطان الدعارة خليفة الاخوان المفلسين بجدارة وهو من قال من قبل من يحكم اسطنبول يحكم تركيا مما يؤكد انه يحتضر لمولد زعيم جديد لتركيا اكرم كمال اوغلو استفاد من غباوة اردوجان الذى انكر الواقع بفوزه لفارق 13 الف صوت واصر على الاعادة ففاز بفارق كببر وصل الى 800الف صوت ومن قبل ايضا صنع الاخوان الاغبياء بطلا فى مصر كان برتبة لواء لا بعرفه كثير من المصريون وظن الاهطل محمد مرسى ان مدير المخابرات المصرية عبدالفتاح السيسى اخوانى لوجود علامة الصلاة فى جبهته فجاء به وزيرا للدفاع وتوهم انه بذلك سيطر الاخوان على الجيش المصرى الا ان اصدر المشير عبدالفتاح السيسى تحت ضغط شعبى خرج بالملايين امرا بعزل دمية المرشد المجرم محمد مرسى فانكر الاخوان الواقع بنزول الملايين وقالوا فوتو شوب وهنا قام القصير المكير المشير السيسى بطلب النزول للشارع يوم 26يوليو 2013 فنزل 30 مليون مصرى للشارع فى اضخم تجمع فى التاريخ وشاهده العالم عبر مصورين شاهدوا بانفسهم من طائرات عمودية وزهلوا من المشهد وفى اليوم التالى اتصل اوباما وهو نصير الاخوان بالرئيس المؤقت فى مصر عدلى منصور وهنأه بالمنصب مع العلم ان نائب الرئيس فى مصر وقتها كان عميل امريكا الاول فى مصر محمد البرادعى ومعه مستشارين للرئيس من عملاء وعلماء وكالة ناسا الامريكية مثل عصام حجى لمن يتصورون ان امريكا مانت تدعمهم من الاخوان المفلسين فالامريكان يلعبوا على الجميع من اجل مصلحتهم ولا بعنيهم لا ديمقراطية ولا حرية ومعظم حافاؤهم فى الخليح لا يعرفون الدبمقراطية ولكن يدفعون المليارات لامريكا وهو المطلوب كمال اوغلو الرئيس القادم لتركيا وسيكون عكس ارددوجان عدوا للاخوان المفلسين
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