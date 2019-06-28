مصادرنا | شركات الخطوط الجوية العاملة في مطار بنينا تلقت إخطار بوقف الرحلات من #بنغازي إلى #إسطنبول منذ الليلة على أن تكون هناك رحلات لأصحاب حجوزات العودة فقط . #ليبيا #المرصد
مصادرنا | شركات الخطوط الجوية العاملة في مطار بنينا تلقت إخطار بوقف الرحلات من #بنغازي إلى #إسطنبول منذ الليلة على أن تكون هناك رحلات لأصحاب حجوزات العودة فقط . #ليبيا #المرصد
الجيش الوطنى يكشر عن انيابه ولديه الكثير من الاوراق الفعالة والدور القادم على ايطاليا ومصالحها هذه القرارات سيكون لها تداعيات خطيرة على حزب العدالة والتنمية الحاكم والصراع بين تيار اردوجان الارهابى والتيار المعتدل ويضم عبدالله جول رئيس تركيا السابق والذى ارسل برقية تهنئة بالفوز فى الانتخابات الرئاسية اول مرة للسيسى عندما كان رئيسا لتركيا واردوجان كان وقتها رئيس وزراء واحسان اوغلو رئيس الوزراء السابق الذى رفض ان يكون دمية فى يد اردوجان مثل بنعلى يلدرم مرشحه اردوجان الراسب فى اسطنبول وهو زيل لاردوجان يهزه كما يشاء
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