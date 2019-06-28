مصادرنا | شركات الخطوط الجوية العاملة في مطار بنينا تلقت إخطار بوقف الرحلات من #بنغازي إلى #إسطنبول منذ الليلة على أن تكون هناك رحلات لأصحاب حجوزات العودة فقط . #ليبيا #المرصد