صور | سلسلة ضربات جوية عنيفة تستهدف قبل قليل مواقع لمسلحي حكومة الوفاق في منطقة المغاربة شرقي مدينة #غريان . #ليبيا #المرصد
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مصدر الخبر / بوابة العين الاخبارية
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