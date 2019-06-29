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صور | سلسلة ضربات جوية عنيفة تستهدف قبل قليل مواقع لمسلحي حكومة الوفاق في منطقة …

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | سلسلة ضربات جوية عنيفة تستهدف قبل قليل مواقع لمسلحي حكومة الوفاق في منطقة المغاربة شرقي مدينة #غريان . #ليبيا #المرصد


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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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