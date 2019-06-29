ضربات جوية متواصلة تستهدف مواقع مختلفة لمسلحي حكومة الوفاق في مدينة #غريان . #ليبيا #المرصد
( الصورة من موقع في منطقة كمّون تعرض لضربة قبل قليل )
ضربات جوية متواصلة تستهدف مواقع مختلفة لمسلحي حكومة الوفاق في مدينة #غريان . #ليبيا #المرصد
( الصورة من موقع في منطقة كمّون تعرض لضربة قبل قليل )
القصاص العادل واجب من الخوان المفلسين الذى غدروا بالجيش الوطنى فى غريان بمساعدة اردوجان ليعرفوا ان المتغطى باردوجان عربان حتى فى غريان وليس لاخوان يهود بنى قريظة مكان فلا عهد لهم ولا امان فقد خانو زمان المسلمين فى غزوة الاحزاب وكان القصاص العادل منهم من المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليهم وسلم رادعا ليس لانهم يهود بل لانهم خانوا العهد والمواثيق وغدروا بالمسلمين فكان قتلهم واجبا واليوم سيدفع خوان غريان الثمن غاليا
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