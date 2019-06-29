فيديو | لقطات أخرى من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلح…

فيديو | لقطات أخرى من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلحي حكومة الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان تزامناً مع إعلان المشير خليفة حفتر في بيان أصدره فجر السبت بدأ الرد على ماحدث في المدينة نهاية الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد
تعليقات
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.القصاص العادل واجب من الخوان المفلسين الذى غدروا بالجيش الوطنى فى غريان بمساعدة اردوجان ليعرفوا ان المتغطى باردوجان عربان حتى فى غريان وليس لاخوان يهود بنى قريظة مكان فلا عهد لهم ولا امان فقد خانو زمان المسلمين فى غزوة الاحزاب وكان القصاص العادل منهم من المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليهم وسلم رادعا ليس لانهم يهود بل لانهم خانوا العهد والمواثيق وغدروا بالمسلمين فكان قتلهم واجبا واليوم سيدفع خوان غريان الثمن غاليا
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.اليوم سيروا الخوان المفلسين بأس الجيش الوطنى قدرته الحقيقية لم يعد من الان امن ولا امان للخوان حتى فى اوكارهم فهم خلايا سرطانية خبيثة يجب استئصالها للحفاظ على حياة الشرفاء من الشعب الليبى واذا كان الخونة والعملاء بقيادة المجرم باشاغا تسللوا الى غريان فى جنح الظلام يحتمون فى سيارات الاسعاف وعادوا معها الى طرابلس لانهم يعرفون ان اى كلب منهم لا يستطيع ان يمكث هناك طويلا والا سيعود جثة هامدة داخل سيارة الاسعاف وليس مرافقا لها والاغبياء هللوا لما حصدوه بالغدر والخيانة ونسوا ان الثمن سيكون غاليا جدا وكما حدث فى الهلال النفطى حيث تم دحرهم بعد ساعات قليلة من دخولهم وتصويرهم داخل الموانئ النفطية فالعبرة ليست بدخول المكان ولكن بالحفاظ عليه دون خسائر فادحة
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