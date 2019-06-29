فيديو | لقطات أخرى من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلح…



فيديو | لقطات أخرى من الضربات الجوية العنيفة التي إستهدفت هذه الليلة مواقع لمسلحي حكومة الوفاق بمناطق مختلفة من مدينة #غريان تزامناً مع إعلان المشير خليفة حفتر في بيان أصدره فجر السبت بدأ الرد على ماحدث في المدينة نهاية الأسبوع الماضي . #ليبيا #المرصد