ليبيا_الآن| الحكومة المؤقتة تدين العمليات الانتقامية في غريان . . . أدانت الحك…

#ليبيا_الآن| الحكومة المؤقتة تدين العمليات الانتقامية في غريان

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أدانت الحكومة المؤقتة، الأفعال التي تعرّض لها عدد من جرحى الجيش الوطني في مستشفى غريان، بعد سيطرة قوات الوفاق على المدينة، وأقدمت على عمليات انتقامية وإجرامية في حقّ كل من لهُ علاقة بالجيش الوطني.

ووصفت الحكومة في بيان لها، أن العمليات الانتقامية التي ارتكبتها قوات الوفاق داخل مدينة غريان، تُعدّ جريمة نكراء ترفضها كل الأعراف والمعاهدات الإنسانية.

ووصفت الحكومة المؤقتة، غياب البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة، عن هذه العمليات الانتقامية، بالصمت المريب حيال الجريمة التي وقعت في غريان.