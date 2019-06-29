تقرير الطب الشرعي ونيابة الزنتان يكشف أمراً صادماً بشأن جثامين عناصر الجيش والأمن

تقرير الطب الشرعي ونيابة #الزنتان يؤكدان بأن غالبية جثامين عناصر الجيش والأمن المركزي التي تسلموها من #غريان عن طريق الهلال الأحمر قد تمت تصفيهم رمياً بالرصاص مع تعرض بعض منهم لتشويه متعمد في الوجه وبعضهم يحمل آثار دوس بالسيارات . #ليبيا #المرصد