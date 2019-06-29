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تقرير الطب الشرعي ونيابة الزنتان يكشف أمراً صادماً بشأن جثامين عناصر الجيش والأمن

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

تقرير الطب الشرعي ونيابة #الزنتان يؤكدان بأن غالبية جثامين عناصر الجيش والأمن المركزي التي تسلموها من #غريان عن طريق الهلال الأحمر قد تمت تصفيهم رمياً بالرصاص مع تعرض بعض منهم لتشويه متعمد في الوجه وبعضهم يحمل آثار دوس بالسيارات . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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