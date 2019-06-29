ليبيا_الآن| “النواب” يدين “تصفية” جرحى الجيش في غريان . . . دان مجلس النواب بأ…

#ليبيا_الآن| “النواب” يدين “تصفية” جرحى الجيش في غريان

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دان مجلس النواب بأشد العبارات، اليوم السبت، قيام القوات التابعة لحكومة الوفاق بتصفية جرحى الجيش الوطني في مستشفى غريان، معتبرا ذلك “انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب”.

وعبّر المجلس، في بيان، عن إدانته لـ”التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني وتقديمها السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة”، وفق نص البيان.