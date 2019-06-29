ارتفاع سعر صرف الدولار واليورو امام الدينار ومصادر توضح سبب الارتفاع

افتتحت السوق السوداء اليوم السبت على ارتفاع للدولار أمام الدينار في مدينتي طرابلس وزليتن بعدما أغلقت يوم الخميس الماضي على انخفاض طفيف.

وتداول تجار السوق الدولار عند سعر 4.44 محققا بذلك زيادة قدرها 3 قروش بالمقارنة مع تداولات إغلاق الأسبوع الماضي.

أما اليورو فقد حقق ارتفاعا طفيفا قدره قرش بعدما عاد من انخفاض آخر الأسبوع الماضي وتداول عند 5.01 نانير، بينما استقر سعر الذهب كسر عيار 18 عند 146 للغرام.

وفي تصريح لأحد تجار سوق المشير في طرابلس لـ 218 أكد أن الارتفاعات المتتالية للدولار واليورو جاءت نتيجة قرار الرئاسي لتمديد دخول السلع بدون إجراءات المركزي، بالإضافة إلى التأخير في صرف مخصصات أرباب الأسر للعام 2019.