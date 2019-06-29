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#ليبيا_الآن| سلامة: تسلمنا مبادرة سياسية من حفتر . . . قال المبعوث الأممي إلى ل…

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سلامة: تسلمنا مبادرة سياسية من حفتر
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قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن البعثة تسلمت عدة مبادرات سياسية من بينها مبادرة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، إضافة إلى مبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
ورحّب سلامة في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، عقب اجتماعه بوزير الخارجية الإيطالي إنتسو موافيرو ميلانيزي، الجمعة، بعودة الحديث عن الحلول السياسية بعد أن كان “من المحرمات”.
وأكد المبعوث الأممي أن شروط إجراء الانتخابات في ليبيا ليست متوفرة بعد، إلا أنه استدرك قائلا إن تنظيم عدة انتخابات بلدية في ليبيا “أمر مبشر”.

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قناة الان

قناة الان

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  • كلام حلو هيا نجلس مع بعضنا البعض كليبيين وننهي هالمصيبه اللي اصابتنا وعفا الله عما سلف

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  • سلامة رجل دجال كذاب عدو للعروبة والإسلام ….. يطبق تعليمات اسياده وعملاء ليبيا في تدمير ليبيا كما حدث العراق

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