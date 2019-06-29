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فيديو | خاص | عائلة الجندي صالح إبراهيم بن علي الخزعلي الذي ظهر حياً في مستشفى غريان

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيديو | خاص | عائلة الجندي صالح إبراهيم بن علي الخزعلي الذي ظهر حياً في مستشفى #غريان عقب أسره على يد مسلحي الوفاق يوم الأربعاء بإصابة بسيطة في ساقه قبل تصفيته رمياً بالرصاص وقتله داخل المستشفى تكشف اليوم من مأتمه في #البيضاء عقب تسلمها الجثمان ودفنه عن المسؤول على قتل نجلهم وتوجه رسالة لبعثة الأمم المتحدة في #ليبيا . #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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