فيديو | خاص | عائلة الجندي صالح إبراهيم بن علي الخزعلي الذي ظهر حياً في مستشفى #غريان عقب أسره على يد مسلحي الوفاق يوم الأربعاء بإصابة بسيطة في ساقه قبل تصفيته رمياً بالرصاص وقتله داخل المستشفى تكشف اليوم من مأتمه في #البيضاء عقب تسلمها الجثمان ودفنه عن المسؤول على قتل نجلهم وتوجه رسالة لبعثة الأمم المتحدة في #ليبيا . #المرصد