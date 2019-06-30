ليبيا_الآن| الجيش يُحبط هجوماً لقوات الوفاق بوادي الربيع . . . فشلت قوات الوفا…

#ليبيا_الآن| الجيش يُحبط هجوماً لقوات الوفاق بوادي الربيع

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فشلت قوات الوفاق في التقدّم على تمركزات الجيش الوطني بمحور وادي الربيع جنوب طرابلس بعد أن حاولت شن هجوم على القوات المُتمركزة هناك والتي تصدّت له على الفور.

وحول ما حدث عقب الهجوم، قال مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مُشاة التابع للجيش الوطني، المنذر الخرطوش، إن قوات الجيش نجحت في صده وحافظت على كامل تمركزاتها في المنطقة، ولم تتراجع عنها.

وأضاف الخرطوش، في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن الجيش كبّد قوات الوفاق خسائر كبيرة، واصفاً أوضاع الجيش الميدانية في المنطقة بالمُمتازة.

ويأتي هذا الهجوم بعد مُحاولة تقدّم فاشلة أخرى قامت بها قوات الوفاق بمحور السبيعة يوم الجمعة.