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مجموعة مسلحة تقتحم محطة الكهرباء المزدوجة بالزاوية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مسلحة اقتحمت محطة الكهرباء المزدوجة في الزاوية، وأطلقت النار على محول الوحدة الغازية السادسة الليلة الماضية، مما أدى إلى حدوث أضرار بالمحول وخروج الوحدة السادسة عن الخدمة.

وأشارت، وفق منشور بصفحة الشركة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «فقد 130 ميغاوات، مشيرة إلى إطلاق «النار على محول 220 /30 ك ف الجامعة بمدينة الزاوية ووقوع اعتداءات على المحطة وبعض العاملين خلال الفترة الماضية».

وناشدت الشركة «كافة الجهات الاعتبارية والأمنية بالمدينة حماية مكونات الشبكة الكهربائية ومساعدة الشركة في تنفيذ برنامج عملية طرح الأحمال أسوة بالمناطق الأخرى».

وحذرت الشركة العامة للكهرباء، الأربعاء الماضي، من حدوث إظلام تام، حال استمرار الاعتداءات على محطات الشركة، والعاملين بها.

 

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • تعيش الزاوية “العنقاء”… وتعيش “الدولة المدنية” بوجود “الثوار”

    الله لا يربحكم دنيا وآخرة… صعلوك تافه حقير ما يسواش قرش يفسد محول كهرباء قيمته أغلى من الصعلوك ومن 100 مليون من شكالاته… الله لا يربحكم يا صعاليك يا بغولة… هاذي نتيجة غياب الرادع والقصاص لهالأشكال الوسخة الوضيعة اللي ما يبوش إلا السحق والمحق

    قال لك “الدولة المدنية”

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