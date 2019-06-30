القيادة العامة رداً على التهديدات التركية بالتدخل العسكري المباشر في #ليبيا : نحن مستعدون للوقوف في وجه أي تهديد. ( المتحدث )
#المرصد
القيادة العامة رداً على التهديدات التركية بالتدخل العسكري المباشر في #ليبيا : نحن مستعدون للوقوف في وجه أي تهديد. ( المتحدث )
#المرصد
الجيش التركى اتفه من يتصور الناس انظر لافغانستان الجيش التركى مع حلف الناتو 18 سنة غير قادر على هزيمة طالبان ولو نزل اى حندى تركى ارض ليبيا فستتوحد كل القبائل الليبية ضده كقوات احتلال ﻻرض ليبية وستقف مصر مع الجيش الليبى بموجب اتفاقية الدفاع العربى المشترك واردوغان يعرف جيدا خبرات الجيش المصرى فى القتال مع الجيوش النظامية خاصة وانه يدافع عن امنه القومى ولن يسمح باى دعم للمليشيات فى ليبيا فهذا خط احمر وان كان الجيش الليبى حتى الان ليس بحاجة لقوات برية عربية للدفاع عنه ضد الغزو العثمانى وهناك اتفاقية تعاون بين مصر واليونان المواجهة لليبيا واتفاقية مع روسيا لاستخدام مطارتها المجاورة لتركيا
أضف تعليقـك