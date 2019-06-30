اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو لـ #المرصد : قصفنا الآن طائرة ترك…

اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو لـ #المرصد : قصفنا الآن طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة كانت تستعد لتنفيذ طلعة قتالية ضد مواقعنا . #ليبيا