اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو لـ #المرصد : قصفنا الآن طائرة ترك…

اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو لـ #المرصد : قصفنا الآن طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة كانت تستعد لتنفيذ طلعة قتالية ضد مواقعنا . #ليبيا
اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات سلاح الجو لـ #المرصد : قصفنا الآن طائرة تركية مسيرة على مدرج مطار معيتيقة كانت تستعد لتنفيذ طلعة قتالية ضد مواقعنا . #ليبيا
والله هذا الْيَوْمَ الذي فيه شهداء محسوبين عند الله ضد الأتراك المجرمين ،، الوطن على قرب ان يتوحد يا عبدة المال
اتمنى قصف الاجهزة التى تشغل هذه الطائرات ومن يديرونها من جيش الدعارة التركى والنصر دائما مع الجيش الوطنى الذى يدافع عن ارض وثروات الليبين ضد الطامعين فيها وكلابهم من الخوان الليبيين المفسدين فى الارض ولا تنسوا انه فى مثل هذا اليوم اسقط المصريون اله الاخوان مرشدهم العام المتنكر فى ملابس نسوان وغدا نرى مثله اردوغان وهو حاليا فى اسوأ ايامه مهدد بعقوبات من الامريكان او يتراجع عن صفقة الصواريخ الروسية ويغضب الروس وبين التنقيب امام قبرص وفرض عقوبات اوربية وجاءت الصفعة الليبية مدوية وهو يعلم جيدا انها يتتبعها صفعات مماثلة من مصر ودول الخليج حتى ينهار اقتصاده المتهاوى اصلا ويسحل الشعب التركى اردوجان وامينة واسرتهم الفاسدة فى الشوارع قريبا ان شاء الله انه يحفر قبره بيديه لانه غبى جدا
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