#ليبيا_الآن| توقف الملاحة بمطار معيتيقة بعد ضربة جوية
.
.
.
توقف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي إثر استهدافه بضربة جوية قبل قليل
#ليبيا_الآن| توقف الملاحة بمطار معيتيقة بعد ضربة جوية
.
.
.
توقف الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي إثر استهدافه بضربة جوية قبل قليل
سيرى اردوغان العين الحمراء ووحدة الشعب الليبى خلف جيشه الوطنى لصد الغزو التركى وخيانة الخوان المفلسين والعمالة للاعداء ووجب على الجيش استخدام كل قوته ومن دخل بيته من الخوان المفلسين فسنلاحقه ومن يستسلم سيحاكم ومن يرفع السلاح سيقتل ومن يتعاون مع العدو التركى فهو خائن وسيصلب فى ميدان عام انتهى العفو والسماح وبدأ القصاص العادل ولا مكان للخوان بيننا وقضى الامر
أضف تعليقـك