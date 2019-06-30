مكتب رئاسة مجلس النواب : القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح يعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي رداً على التهديدات التركية بالعدوان على #ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة . #المرصد