مكتب رئاسة مجلس النواب : القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح يعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي رداً على التهديدات التركية بالعدوان على #ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة . #المرصد
مكتب رئاسة مجلس النواب : القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح يعلن حالة التعبئة والنفير العام في كامل التراب الليبي رداً على التهديدات التركية بالعدوان على #ليبيا ولمواجهة كافة التحديات القائمة . #المرصد
بعد توحد الشعب الليبى ضد العدوان التركى .سبق وان اعلن الرئيس المصرى ان امن ليبيا من امر مصر لذلك اتمنى اعلان حالة الطوارئ بقاعدة محمد نجيب العسكرية ونقل قوات برية الى السلوم لتكون جاهزة للدفاع عن الشعب الليبى واتمنى ان تتحرك قطع بحرية الى ميناء بنغازى فورا ونقل طائرات مقاتلة الى قواعد فى بنغازى ووحدات دفاع جوى للتصدى للعدوان التركى الذى يهدد امن مصر القومى واتمنى ان اسمع رد الرئيس عبدالفتاح السيسى انذار بان اى عدوان على ليبيا هو عدوان على مصر وسيواجه بحزم واعلان مصر الاعتراف بالحكومة المؤقتة حكومة شرعية وتسليمها مقعد ليبيا فى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى
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