اللواء عبدالسلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : ماضون في مهامنا وضرب…



اللواء عبدالسلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : ماضون في مهامنا وضرباتنا لن تتوقف و #طرابلس سندخلها وليجلبوا معهم #تركيا أو حتى الشيطان بنفسه . #ليبيا #المرصد