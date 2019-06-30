اللواء عبدالسلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : ماضون في مهامنا وضرب…

اللواء عبدالسلام الحاسي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية : ماضون في مهامنا وضرباتنا لن تتوقف و #طرابلس سندخلها وليجلبوا معهم #تركيا أو حتى الشيطان بنفسه . #ليبيا #المرصد
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من دخل بيته من الخوان المفسدين فهو مطلوب للعدالة ومن رفع منه الراية البيضاء للخداع فهو معتقل ومن رفع السلاح فهو هالم ومن رحل خارج طرابلس فهو امن حتى تصل اليه وعلى نفسها جنت جعجعة الخوان المسلمين اغبياء يخربون بيوتهم بايديهم وايدى المؤمنين بنصر الله عليهم فكما هزم الله الاحزاب وحده بعد غدر يهود بنوقريظة بالمسلمين وتم القصاص منهم وقتل كل مقاتليهم وسبى نساؤهم وهذا هو مصير الخوان المفسدين ولكن لم يعد فى زماننا سبى استبدل باعتقال
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