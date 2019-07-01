ليبيا_الآن| السراج يبحث ملف جرحى حكومة الوفاق . . . عقد رئيس المجلس الرئاسي فا…

#ليبيا_الآن| السراج يبحث ملف جرحى حكومة الوفاق

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عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اجتماعا مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم، ومدير مركز الطب الميداني والدعم طارق الهمشري ، وآمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، لبحث ملف جرحى قوات الوفاق.

وأكد السراج خلال الاجتماع الذي عُقد يوم أمس الأحد، ملف ترتيبات ملف جرحى حكومة الوفاق، وكيفية تقديم العلاج بطريقة سريعة وفعالة لهم، إضافة إلى ملف توفير متطلبات الطب الميداني، وإمكانية فتح ساحات جديدة للعلاج.

وقدّم مركز الطب والدعم الميداني، دعمًا لنقطة إسعاف وادي الربيع، والمستشفى الميداني في خلة الفرجان، في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي، بدعم من وزارة الصحة في حكومة الوفاق.