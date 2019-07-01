توضيح حول البيان الصادر اليوم عن السفارة الليبية في #تونس حول خبر من وكالة سبوت…

توضيح حول البيان الصادر اليوم عن السفارة الليبية في #تونس حول خبر من وكالة سبوتنيك الروسية نسبته السفارة لـ #المرصد

تنوه صحيفة المرصد إلى أنها كانت قد نقلت صباح اليوم خبر من وكالة سبوتنيك الروسية المعروفة مفاده ( منع من هم دون سن 35 من دخول تونس ) وهو خبر موجود عبر موقع الوكالة ولم تخترعه وتنسبه لها المرصد كما تدعي السفارة الليبية في تونس عبر بيانها أدناه .

إلا أن سفارة #ليبيا بتونس وبدل أن ترد على الوكالة الروسية ، لم تكبّد نفسها عناء البحث عن مصدر الخبر الأصلي الذي تناقلته العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية كما نقلته المرصد ، أو أن السفارة تعمّدت في بيانها على ما يبدوا نسب التكذيب برمته لـ المرصد والزج بإسمها في بيان التكذيب متجاهلة وجود الخبر عبر موقع الوكالة الروسية كمصدر أساسي كان يجب توجيه النفي له.

وإنطلاقاً من مسلكها المهني تنشر صحيفة المرصد هذا التوضيح لمن إلتبس عليه الأمر بسبب هذا البيان.

كما تنوّه المرصد في هذا الصدد بأنها نشرت بيان السفارة ذاته قبل قليل كخبر منفصل إنطلاقاً من حق الرد المكفول لكل الجهات والأشخاص ممن ترد أسمائهم أو صفاتهم في أخبارها وكذلك لطمأنة المواطنين الراغبين في السفر إلى تونس .

وبهذه المناسبة ، تدعو المرصد السفارة الموقرة إلى التثبت مستقبلاً من مصادر الأخبار التي تخصها وتُنقل عن موظفيها كما في حالة خبر سبوتنيك ، بدل أن تستخدم نفسها كصرح دبلوماسي عريق ، وبياناتها المختومة بختم الدولة الليبية الرسمي ، لإستهداف وسيلة إعلام ليبية في محاولة فاشلة لوسمها بشبهة الكذب تحقيقاً لغاية ما .

صحيفة المرصد الليبية

1 يوليو 2019



