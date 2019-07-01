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#ليبيا_الآن| المنفور: ضربات جوية “مكثفة” تنتظر طرابلس . . . قال قائد غرفة عمليا…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| المنفور: ضربات جوية “مكثفة” تنتظر طرابلس
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قال قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني اللواء محمد المنفور، إن قوته ستشرع في تنفيذ ضربات جوية “مكثفة” على عدة أهداف في طرابلس.

ودعا المنفور في تصريحات لـ”رويترز”، الإثنين، أهالي العاصمة إلى الابتعاد عن معسكرات ومقرات الجماعات المسلحة، وأي أهداف عسكرية أخرى.

وأشار المنفور إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” ضد الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وكان آمر اللواء 73 مشاة علي القطعاني قال في تصريحات، إن الدعم التركي الواضح للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق لم ينجح على الأرض في معركة طرابلس وإن الوحدات العسكرية لم تخسر نقطة واحدة من تمركزاتها.

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قناة الان

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  • اللهم سدد رميهم اللهم عليك بالخوارج اللهم عليك بكلاب أهل النار اللهم عجل بثأرنا عليهم وانصرنا بالحق وانصر الحق بنا ، أيها الأخوة الكرام ابناء ليبيا الشرفاء ، عليكم بالخوارج ، والله لن يتقوا الله فيكم، سيفعلون بكم كما فعلوا في غريان لا قدر الله ، حسم الامر والمسألة قسمة ثنائية ، إما وإلا.. فتوكلوا على الله وارموا بسهمكم واستحضروا حديث البخاري الصحيح في الحث على قتل الخوارج ، وتذكروا (طوبى لمن قتلهم أو قتلوه)

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