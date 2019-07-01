ليبيا_الآن| صنع الله: الوضع الأمني يُهدد “إنتاج النفط” . . . كشف رئيس مجلس إدا…

#ليبيا_الآن| صنع الله: الوضع الأمني يُهدد “إنتاج النفط”

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كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن إنتاج النفط بلغ بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا، محذرا بالوقت ذاته من تأثير الوضع الأمني على مستوى الإنتاج.

وقال صنع الله لوكالة “رويترز”، اليوم الاثنين، إن ليبيا قد تفقد بسهولة حوالي 700 ألف برميل يوميا من إنتاجها بحال تدهور الوضع الأمني أكثر.

وأعلنت المؤسسة، الخميس الماضي، عن تحصيل إيرادات قدرها 2.3 مليار دولار كعائدات لمبيعات النفط لشهر مايو الماضي، محققة بذلك زيادة قدرها نحو 24 في المائة مقارنة مع شهر أبريل.

وأوضحت المؤسسة أن قيمة الإيرادات المعلنة شملت الضرائب والأتاوات، وأن قيمة الزيادة لهذا الشهر بلغت 448 مليون دولار بالمقارنة مع أبريل.