عاجل – المسماري: تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والقومي العربي

المسماري: تركيا تشكل خطرا على الأمن الوطني والقومي العربي
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وقريبا ستتلقى تركيا صفعة اقتصادية من سوق كبير مثل مصر لو تم مقاطعتها فاردوغان متورط فى دعم وتمويل مقتل جنود مصريين وياوى مجرمين منهم وان كان سلم بعض شباب الخوان لمصر فان المقاطعة الاقتصادية من مصر لتركيا ستجبره على تسليم المجرمين والكلاب المسعورة عنده ولهذا رينا المجرم ايمن نور يقول ساعود لمصر قريبا فهل يسلم اردوغان كلابه فى صفقات تعود عليها ونجده بعد تحرير طرابلس يسلم المجرمين عنده والكلاب المسعورة منتهية الصلاحية والتى اثمها اكثر من نفعها نظرا للغباوة للشديدة والاصوات العاقلة بدأت تعلو فى حزب اردوجان فراينا داود اوغلوا رئيس وزرائه السابق يتحدث بنبرة شديدة ويطالب بابعاد صهره وزير المالية والفصل بين مصالح العائلة والحزب ويسعى لتكوبن حزب جديد مع اعضاء كبار مثل عبداالله جول الرئيس التركى السابق واخرين لتشكيل حزب جديد ينفصل عن الحزب الحاكم فاردوغان يحتضر والضغوط قوية عليه واذا سقط فستفتح كل ملفات فساده ومصيره يكون مثل البشير فى سجن كوبر .
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