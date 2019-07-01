المسماري: حددنا أهدافًا سيتم قصفها بمحيط طرابلس وغريان وككلة وعلى المواطنين الابتعاد عن تمركزات المليشيات

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي يبث الآن،«حددنا أهدافًا سيتم قصفها ليلاً ونهاراً بمحيط طرابلس وغريان وككلة وعلى المواطنين الابتعاد عن تمركزات المليشيات والجماعات الإرهابية».
تعليق
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اتمنى ان يكون من بينهم اوكار من شاركوا فى مذبحة غريان بعد ان هرب السراق الى ايطاليا انتظروا عودته وتقصف سيارته وكذلك اى سيارة يركبها سفاح مجزرة غريان باشاغا وباقى المجرمين يجب تصفيتهم قصاصا للشهداء حتى لو كانوا فى غرف نومهم لن يفلتوا من العقاب وسماء طرابلس تحت سيطرة نسور الجو فاين المفر
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