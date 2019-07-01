المسماري: حددنا أهدافًا سيتم قصفها بمحيط طرابلس وغريان وككلة وعلى المواطنين الابتعاد عن تمركزات المليشيات

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يقول خلال مؤتمر صحفي يبث الآن،«حددنا أهدافًا سيتم قصفها ليلاً ونهاراً بمحيط طرابلس وغريان وككلة وعلى المواطنين الابتعاد عن تمركزات المليشيات والجماعات الإرهابية».