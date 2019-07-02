ليبيا_الآن| الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة مرتكب “مجزرة غريان” . . . طالب…

#ليبيا_الآن| الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بمحاسبة مرتكب “مجزرة غريان”

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طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنتي الخبراء والعقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي، تشكيل فريق تقصي حقائق دولى مستقل، للتحقيق في الجرائم اللانسانية والجرائم التي ترقى إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، للكشف عن المسؤول عن عمليات التصفية الجسدية للأسرى والجرحى بمستشفى غريان العام.

وأعربت اللجنة في بيان لها، عن قلقها البالغ بعد جريمة القتل والإعدام الميداني خارج إطار القانون ضد الجرحى والأسرى التابعين لقوات القيادة العامة للجيش الوطني، على يد مقاتلي قوات حكومة الوفاق، بمستشفى غريان العام، بحسب الأنباء والمعلومات فإن هذه الواقعة المزعم ارتكابها تتزامن مع سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان.

وحذرت اللجنة من مغبة وقوع أي أعمال انتقامية من أي من طرف في ليبيا، مما يفاقم من حجم الجرائم والانتهاكات وتردي حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية وقيم العدالة في ليبيا.