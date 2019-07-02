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#ليبيا_الآن| مادي: خسارة غريان لم تُضعف عزيمة الجيش . . . أكد قائد المنطقة الغر…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| مادي: خسارة غريان لم تُضعف عزيمة الجيش
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أكد قائد المنطقة الغربية العسكرية، اللواء إدريس مادي، أن الجيش الوطني يستعد للإعلان عن أخبار سارة قريبا حول تطورات الوضع الميداني في طرابلس، نافيا كافة الأخبار التي تتحدث عن تراجع عزيمة قوات الجيش بعد انسحابها من مدينة غريان.
وحول مدى إمكانية استهداف الجيش الوطني لمواقع المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق في مصراتة، قال مادي في تصريحات لـ”العين الإخبارية إن “كل شيء وارد في الحرب”، ملمحا بأن هذا الخيار غير مستبعد في حال تطلبت التطورات العسكرية ذلك.
وبين قائد المنطقة الغربية العسكرية أن تكتيك غرفة العمليات واستراتيجية القيادة في المعركة يعتبران المصدران الأساسيان لتحديد أولويات الأهداف العسكرية ومدى ضرورة استهدافها، وتأثير ذلك على تحقيق خطط الجيش لأهدافها المرجوة.
وحول الدعم الذي تقدمه تركيا للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق، أوضح اللواء إدريس مادي أن القيادة العامة للجيش تتعامل معه بـ3 طرق رئيسية أولها الحرص على رصد حركة هذه الإمدادات بشكل دقيق وعدم استهدافها داخل الموانئ الليبية حرصا على سلامة البنية التحتية للبلاد، وضربها بمواقع التكديس والتخزين.
وفي السياق ذاته، وصف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، الدعم التركي لقوات الوفاق بـ”الموقف الداعم للميليشيات”، مؤكدا أن الجيش الوطني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الدعم.

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  • لنتعلم من تجارب الاخرين عندما راينا في مصر مذبح اكثر بشاعة قتل ففيها اكثر مائة مصلى بمسجد الروضة اثناء صلاة الجمعة بسيناء بعدها تحرك الجيش المصرى وسحق كل الإرهابيين في سيناء ولم يعد له اى ملاذ امن عدد قليل من الحرذان اذا خرج من وكره يتم اصطياده وهو ما يحث في ليبيا حيث سترتفع القدرة العسكرية للجيش الوطنى عشرات المرات وستعصف بكل الإرهابيين بعد ان اعطاهم فرصة للعيش في غريان عملا بالقران الكريم ادفع بالتى هي احسن ولكنهم خانوا العهد فوجب سحقهم مثلما حدث في سوريا بعد ان كانت داعش بمساعدة اردوغان تسيطر على عالبية سوريا انتهى لهم الامر الى السحق في البواغيز والان جبهة النصرة تسحق في ادلب فالارهاب مصيره محتوم وهو الهلاك التام

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