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إظـلام تام في المنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد مصدر فني من الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» انقطاع التيار عن المنطقة مساء اليوم الثلاثاء، ودخولها في حالة إظلام تــام.

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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