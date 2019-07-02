إظـلام تام في المنطقة الجنوبية

أكد مصدر فني من الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية لـ«بوابة الوسط» انقطاع التيار عن المنطقة مساء اليوم الثلاثاء، ودخولها في حالة إظلام تــام.
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بوابة الوسط
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