ليبيا_الآن| الجنوب يدخل في “إظلام تام” . . . قالت الشركة العامة للكهرباء، مسا…

#ليبيا_الآن| الجنوب يدخل في “إظلام تام”

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قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء الثلاثاء، إن كامل المنطقة الجنوبية دخلت في “إظلام تام” إثر خروج الوحدتين الغازيتين الأولى والخامسة بمحطة كهرباء الزاوية عن العمل.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، إن خروج الوحدتين تسبب بفقدان 270 ميغاوات وعزل المنطقة الجنوبية بالكامل وفقد التغذية على المنطقة وحدوث إظلام تام .

وأشارت الشركة إلى أنها ستبدل قصارى جهدها لإعادة تشغيل الوحدتين، وستعلن عن المستجدات أولا بأول.

وقال مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، إن الشبكة تعد “شبه مدمرة”، وإن عدم استقرارها يعود إلى تعثر استكمال المشاريع الجديدة، والطلب المتزايد على الشبكة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب طرابلس.