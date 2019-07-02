سلسلة ضربات جوية تستهدف مواقع مسلحي حكومة الوفاق في شرق وجنوب العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد
سلسلة ضربات جوية تستهدف مواقع مسلحي حكومة الوفاق في شرق وجنوب العاصمة #طرابلس . #ليبيا #المرصد
اصبح الخوان المفلسين يصرخون بعد ان رؤية بأس الجيش الوطنى بعد ان كانوا يسخروا من رغبته فى عدم اراقة الكثير من الدماء وعدم استخدام قدرتهم العسكرية الثقيلة واليوم وبعد مجزرة غريان انتظروا الثمن فكان ساحقا لهم ومعنويات عالية جدا ورغبة فى القصاص من المجرمين تسحق المليشيات التى راينا قادتها يصرخون الغوث النجدة من الطليان فلن ينفعهم اردوجان فهو كمن يوزع حبوب هلوثة على من يدعمهم تجعلهم بعيشوا بعيد ا عن الواقع ويلقوا بانفسهم للتهلكة والمضحك انه بعدما يدعم ويحرض على الجريمة لشباب غبى فى سن الزهور وعندما يتم القصاص العادل منهم حسب شرع الله فمن قتل يقتل يتباكى عليهم ويذرف دموع التماسيح
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