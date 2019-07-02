الصور الأولية من موقع معسكر ومقر ” كتيبة الضمان ” في تاجوراء شرق #طرابلس بعد ت…

الصور الأولية من موقع معسكر ومقر ” كتيبة الضمان ” في تاجوراء شرق #طرابلس بعد تعرضه لضربات جوية قبل قليل . #ليبيا #المرصد
تعليقات
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قالوا البقرة أصابه جنون البقر الآن
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.اصبح الخوان المفلسين يصرخون بعد ان رؤية بأس الجيش الوطنى بعد ان كانوا يسخروا من رغبته فى عدم اراقة الكثير من الدماء وعدم استخدام قدرتهم العسكرية الثقيلة واليوم وبعد مجزرة غريان انتظروا الثمن فكان ساحقا لهم ومعنويات عالية جدا ورغبة فى القصاص من المجرمين تسحق المليشيات التى راينا قادتها يصرخون الغوث النجدة من الطليان فلن ينفعهم اردوجان فهو كمن يوزع حبوب هلوثة على من يدعمهم تجعلهم بعيشوا بعيد ا عن الواقع ويلقوا بانفسهم للتهلكة والمضحك انه بعدما يدعم ويحرض على الجريمة لشباب غبى فى سن الزهور وعندما يتم القصاص العادل منهم حسب شرع الله فمن قتل يقتل يتباكى عليهم ويذرف دموع التماسيح
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يا اخ محمد مليشيا البقرة اصبحت مليشا الجرذ والآن يرى الخوان بأس الجيش الوطنى بعد ان نقضوا العهد ولم يعد لهم امن ولا امان فى اى مكان ومن دخل وكره فهو هالك ومن رفع الراية البيضاء تقية فهو سيقبض عليه ويحاكم ومن يرفع السلاح فهو نافق لانه منافق ومن يهرب الى تركيا او مصراته فهو امن لبعض الوقت قضى الامر وهلك المتنطعون
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المشرى يبى يروح الرجمة عن طريق ترهونة مع ان سرت اقرب ان كان يريد الاستسلام اما عن طريق ترهونة فيؤدى الى مصراطة فى تابوت يسلم للهلال الاحمر وعموما اعراض الهلوثة والذهول من هول الضربات المكثفة للجيش افقدته عقل وراح يهذى كيف يدخل الجيش الوطنى المنطقة الغربية مع ان الحميع قالوا انها خط احمر ويبدوا انه حمار مخطط ونسى انه فى حجم النملة بالنسبة لاسود الجيش الوطنى
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ان ربك لبلمرصاد غدا ان شاء الله نحتفل نحن المصريين بتحرير التراب الوطني الليبي ودحر اخوان الشياطين وعملاء الاحتلال التركي (يد اسرائيل الخفية) غدا يا اشقاءنا الليبيين يكون لكم النصر بامر الله مهما تعاونت ايدي الغدر والخيانة
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