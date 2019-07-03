#ليبيا_الآن| الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق مستقل بشأن غارات أوقعت قتلى بطرابلس
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الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق مستقل بشأن غارات أوقعت قتلى على مقر لإيواء المهاجرين في طرابلس
#ليبيا_الآن| الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق مستقل بشأن غارات أوقعت قتلى بطرابلس
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الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق مستقل بشأن غارات أوقعت قتلى على مقر لإيواء المهاجرين في طرابلس
الاتحاد الأفريقي يطالب بتحقيق مستقل بشأن غارات أوقعت قتلى بطرابلس …
بالرغم من اسفنا على مقتلهم الا ان الاتحاد الافريقي يعلم بان ليبيا دولة في حالة حرب والمفروض يمنع رعاياهم من دخول ليبيا وان البكاء والتضاهر وشعورهم بهولاء المساكين لن يعفيهم من مسؤليتهم القانونية
الدول الافريقية جميعا تمنع فرقها الرياضية من اللعب في ليبيا بحجة ان ليبيا غير امنة
وتدفع بالفقراء والمساكين اليها رغم علمهم بمصيرهم فمن لم يموت في البحر مات بغيره
لعنة الله عليكم ربع دماغ
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