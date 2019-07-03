ليبيا_الآن| العملات الأجنبية تستقر أمام الدينار . . . استقر سعر صرف الدينار أم…

#ليبيا_الآن| العملات الأجنبية تستقر أمام الدينار

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استقر سعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، اليوم الأربعاء، بمدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار في سوق المشير الدولار بأربعة دنانير وأربعة وأربعين قرشاً (4.44) ليحافظ على مستوياته طوال اليوم، بينما خسر اليورو قرشا واحدا من قيمته ليتم تداوله بخمسة دنانير وقرشين (5.02) أما الذهب فقد حافظ أيضا على مستواه عند مئة وسبعة وأربعين 147 دينارا للغرام.

أما على صعيد العملات العربية فقد حافظ الجنيه المصري على مستوياته عند ربع دينار، أما الدينار التونسي فقد استقر عند دينار واثنين وخمسين قرشا (2.52) في حين أن الليرة التركية بلغت قيمة حوالتها اليوم من سوق المشير بطرابلس إلى تركيا ثمانية وسبعين قرشا (0.78) لليرة الواحدة.