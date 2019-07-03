#ليبيا_الآن| ناقلات وقود تدخل ميناءي مصراتة والزاوية

.

.

.

نشرت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري بيانات ناقلات المحروقات في الموانئ الليبية، وقالت الشركة يوم الأربعاء إن الناقلة أنوار الخليج مازالت تفرغ شحنتها من البنزين بمستودعات شركة البريقة في مدينة الزاوية.

كما أوضحت الشركة أن الناقلة أنوار ليبيا وصلت إلى ميناء مدينة مصراتة وعلى متنها 34 مليون لتر من البنزين، مشيرة إلى أن الناقلة أنوار النصر مازالت مستمرة في تفريغ شحنتها من الكيروسين في ميناء مدينة مصراتة والمقدرة بـ 7 ملايين و866 ألف لتر.

وزادت المخاوف من مواجهة المنطقة الغربية لأزمة وقود بعد توقف إمدادات مصفاة الزاوية عن المنطقة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وعزوف السائقين عن أداء عملهم بسبب التهديدات التي يُواجهونها أثناء توصيل شحنات الوقود إليها.