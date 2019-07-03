عاجل | اللواء أحمد المسماري : نطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق في قصف مدنيين بينهم أط…

عاجل | اللواء أحمد المسماري : نطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق في قصف مدنيين بينهم أطفال بمنطقة سيدي السائح جنوب #طرابلس اليوم الاربعاء. #ليبيا #المرصد
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