عاجل | اللواء أحمد المسماري : نطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق في قصف مدنيين بينهم أط…

عاجل | اللواء أحمد المسماري : نطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق في قصف مدنيين بينهم أطفال بمنطقة سيدي السائح جنوب #طرابلس اليوم الاربعاء. #ليبيا #المرصد