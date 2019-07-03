ليبيا_الآن| الجيش: تدمير غرفة التحكم بالطائرات المسيرة بـ”معيتيقة” . . . أعلن …

#ليبيا_الآن| الجيش: تدمير غرفة التحكم بالطائرات المسيرة بـ”معيتيقة”

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أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، مساء الأربعاء، أن سلاح الجو دمّر غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل مطار معيتيقة.

بدوره أعلن مطار معيتيقة، توقف الملاحة الجوية بعد تعرضه لقصف جوي.

وهذه المرة الرابعة التي يتعرض فيها مطار معيتيقة لقصف يؤدي إلى توقف الملاحة الجوية، خلال الأسبوعين الأخيرين.

فقد تم تعليق الملاحة يوم 21 يونيو الماضي إثر سقوط 3 قذائف هاون، ويوم 24 من الشهر ذاته نتيجة سقوط قذيفة بالتزامن مع قرب هبوط إحدى الطائرات، والأحد الماضي عندما أعلن الجيش الوطني تدمير طائرة مسيرة تركية بمهبط القسم العسكري في المطار.