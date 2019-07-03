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إدارة مطار معيتيقة: شركة طيران الراحلة ألغت رحلتها المقررة لهذا اليوم لمطار تونس قرطاج

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

إدارة مطار معيتيقة تعلن أن «شركة طيران الراحلة ألغت رحلتها المقررة لهذا اليوم لمطار تونس قرطاج الدولي ليتم دمجها مع رحلة يوم الغد»، وفقًا للصفحة الرسمية للمطار على موقع «فيسبوك».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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