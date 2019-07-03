إدارة مطار معيتيقة: شركة طيران الراحلة ألغت رحلتها المقررة لهذا اليوم لمطار تونس قرطاج

إدارة مطار معيتيقة تعلن أن «شركة طيران الراحلة ألغت رحلتها المقررة لهذا اليوم لمطار تونس قرطاج الدولي ليتم دمجها مع رحلة يوم الغد»، وفقًا للصفحة الرسمية للمطار على موقع «فيسبوك».
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بوابة الوسط
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