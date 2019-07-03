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أسوشيتد برس : جلسة مجلس الأمن حول مركز إيواء تاجوراء التي رفضت الولايات المتحدة …

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أسوشيتد برس : جلسة مجلس الأمن حول مركز إيواء تاجوراء التي رفضت الولايات المتحدة إصدار بيان حولها إنعقدت بطلب من بيرو التي تترأس المجلس دورياً بناءً على طلبات تلقتها من بريطانيا وحكومة الوفاق الليبية . #ليبيا #المرصد

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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