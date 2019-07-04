فيديو.. اللحظات الاولى لقصف طائرة من نوع L39 تابعة للكلية الجوية مصراتة لتجمع…

فيديو.. اللحظات الاولى لقصف طائرة من نوع L 39 تابعة للكلية الجوية #مصراتة لتجمع سيارات للمدنيين على الطريق العام يوم أمس الاربعاء بالقرب من محطة وقود سيدي السائح جنوب #طرابلس ، ونتج عن هذا القصف قتل شابين وجرح 6 آخرين بينهم 4 أطفال بجروح خطيرة. #ليبيا #المرصد