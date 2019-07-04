فيديو.. اللحظات الاولى لقصف طائرة من نوع L39 تابعة للكلية الجوية مصراتة لتجمع…

فيديو.. اللحظات الاولى لقصف طائرة من نوع L 39 تابعة للكلية الجوية #مصراتة لتجمع سيارات للمدنيين على الطريق العام يوم أمس الاربعاء بالقرب من محطة وقود سيدي السائح جنوب #طرابلس ، ونتج عن هذا القصف قتل شابين وجرح 6 آخرين بينهم 4 أطفال بجروح خطيرة. #ليبيا #المرصد
تعليقات
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يا جيشنا العزيز ، شدو الهمة ، احني معاكم بالدعاء ، المليشيات طغوا وبغوا ، جميع الجرائم عندهم ملفهم أسود ، لا يجوز لكم شرعا أمام الله أن تتركوهم يعيثون في الأرض فسادا ، قتل الأبرياء عندهم ، التطرف والخروج على الشرعية عندهم ، الكذب والتلبيس عندهم ، السرقة والحرابة والإبتزاز عندهم ، التعامل مع الأجانب ضد مصلحة البلاد عندهم ، بلادنا من سيء لأسوأ منهم ، ماذا ننتظر ، خلاص فدينا منهم
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ينعن زنبور ام مضراتة والمصاريت اولاد قحبه يهود رد بالكم بعد تحرير طرابلس تسامحوهم معروف في ليبيا يقولك مصالحة والحفاظ علي النسيج الاجتماعي هذة كل الشعارات التي دمرت ليبيا لو كل واحد يحاول يقترف جريمة يفكر الف مره في العواقب لاكن للاسف عارف انه مايصير له شي زي ما يقولو اقتله والمشكلة تنتها في رز ولحم هذة هي نتائج المصالحة والعفو راكم مشيين في افكار غلط في غلط شردوهم المصاريت الفساد دمرو حياشهم واسلبو مالهم واذلوهم لانهم كلهم حقراء بالا استثناء
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