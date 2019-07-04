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#ليبيا_الآن| حومة: الجيش توجّه إلى طرابلس تلبية لنداء أهلها . . . أكد النائب ال…

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| حومة: الجيش توجّه إلى طرابلس تلبية لنداء أهلها
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أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، احميدة حومة، أن تحرك الجيش الوطني ضد الإرهاب منذ نحو 5 أعوام، كان لتركيز مجلس النواب منذ انطلاق أعماله على مطاردة الإرهاب واجتثاته من ليبيا.

وأشار حومة إلى أن توجه قوات الجيش الوطني مطلع أبريل الماضي نحو طرابلس جاء تلبية لنداءات أهالي العاصمة اللذين ملّوا سيطرة المجموعات المُسلحة على المدينة.

وجاءت تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب خلال كلمة ألقاها ضمن أعمال المنتدى الدولي الثاني للتنمية البرلمانية في موسكو، حيث أكد على وجود إرهابيين مطلوبين دولياً داخل طرابلس، يُقاتلون في صفوف قوات الوفاق ضد الجيش الوطني.

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قناة الان

قناة الان

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تعليقات

  • نعم صدق ، فوالله الذي لا إله غيره لا يوجد ليبي نظيف يرضى بالمليشيات ويحارب الجيش تحت ذريعة لا حفتر!
    ولا يوجد مسلم يخاف الله يسفك الدماء لأسباب شخصية أو أسباب سياسية محضة!
    ولا يوجد شخص سني يتبع الكتاب والسنة يخرج على ولي الأمر الشرعي

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    • هل حفتر هو وليك الشرعي؟ أم برلمان طبرق هو وليك الشرعي؟ حدد كلامك حتى نعرف نتحاور معك لأنه فيك شيء من السنه. هل جيش الكرامه متجانس ومتحد ويضم جهات ليبيا هل وليك الشرعي يرغب في توحيد المؤسسه العسكريه؟ هل برلمان طبرق يصدر قرراته بنصاب الحاضرين حتى يكون هو وليك الشرعي؟ لا للميليشيات لا للاخوان لا للتطرف لا للازلام لا لحكومة الفرقاطه لا لمصراته هذه كلام لا يفيد ولا يغني ولا حتى يغير من شيء. لازم ننتخب رئيس وهو يكلف وزير للدفاع وإدارة اوقاف يصبح الولي الشرعي ومنها لا نخرج عن أمر ولينا الشرعي

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      • صلاح هل لو جاوبتك تستمر معي ولا تتراجع كما فعلت من قبل او فعل غيرك؟ هل تظن اني اتكلم بجهل ؟ هل تستمر وتعترف ام انك ستفر كما فررت من قبل؟
        جاوبني وانا اعدك اني لن اتأخر وسأتحاور معك للنهاية.. ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حيي عن بينة ؟