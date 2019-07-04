ليبيا_الآن| 3 أشهر وطبول الحرب تُقرع في طرابلس . . . في ذات اليوم قبل ثلاثة أش…

#ليبيا_الآن| 3 أشهر وطبول الحرب تُقرع في طرابلس

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في ذات اليوم قبل ثلاثة أشهر دخل الجيش الوطني إلى مدينة غريان من دون أن يطلق رصاصة واحدة، ومنها اتجه إلى طرابلس قبل أن يلقى رداً مسلحاً ما اضطره للقتال.

عمر القتال اليوم صار ثلاثة أشهر بالتمام والكمال، لا تنقص يوماً ولا تزيد، ففي مثل هذا اليوم دخلت وحدات من الجيش الوطني واقتربت من تخوم العاصمة طرابلس في حادثة نوعية لم تشهدها البلاد منذ 5 سنوات وصار الحلم بالنسبة لكثيرين حقيقة وصار الكابوس بالنسبة لآخرين حقيقة أيضاً.

ثلاثة أشهر احتدمت فيها المعارك، قتل فيها ما يقرب من الألف، وجُرِح الآلاف ونزحت عشرات الآلاف من العائلات، مناطق تعرضت للقصف، ومدن دخلها الجيش وخرج منها، ومناطق انسحبت منها الوفاق ولم تدخلها حتى اللحظة، الحرب سجال كما قالت العرب قديماً، مثل ينطبق تماماً على 3 أشهر من المعارك في موازاة الخط الميداني المحتدم.