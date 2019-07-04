طائرة من نوع L 39 أقلعت من الكلية الجوية #مصراتة تقصف قبل قليل مواقع داخل مدينة #ترهونة. #ليبيا #المرصد
طائرة من نوع L 39 أقلعت من الكلية الجوية #مصراتة تقصف قبل قليل مواقع داخل مدينة #ترهونة. #ليبيا #المرصد
الهدف القادم للجيش الوطنى قصف الكلية الجوية بمصراطة بعد تعطيل طائرات معتيقة والغواصات فى البحر قريبة من مصراطة والمسترال والرفال جاهزة لدعم الجيش الوطنى فى حربه على الارهاب وربما نرى قوات برية مدعومة بالاباتشى تقتحم مصراطة قبل طرابلس
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ينعن زنبور ام مضراتة والمصاريت اولاد قحبه يهود رد بالكم بعد تحرير طرابلس تسامحوهم معروف في ليبيا يقولك مصالحة والحفاظ علي النسيج الاجتماعي هذة كل الشعارات التي دمرت ليبيا لو كل واحد يحاول يقترف جريمة يفكر الف مره في العواقب لاكن للاسف عارف انه مايصير له شي زي ما يقولو اقتله والمشكلة تنتها في رز ولحم هذة هي نتائج المصالحة والعفو راكم مشيين في افكار غلط في غلط شردوهم المصاريت الفساد دمرو حياشهم واسلبو مالهم واذلوهم لانهم كلهم حقراء بالا استثناء
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