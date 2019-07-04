فيديو.. اللحظات الاولى لإسقاط طائرة تابعة للكلية الجوية #مصراتة نوع L 39 في منط…

فيديو.. اللحظات الاولى لإسقاط طائرة تابعة للكلية الجوية #مصراتة نوع L 39 في منطقة وشتاتة بين مدينتي #ترهونة وبني وليد بعد تنفيذها غارات على مدينة ترهونة ،ومقتل قائدها وفقاً لما أكده اللواء مبروك الغزوي معاون مجموعة عمليات المنطقة الغربية . #ليبيا