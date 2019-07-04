فيديو.. اللحظات الاولى لإسقاط طائرة تابعة للكلية الجوية #مصراتة نوع L 39 في منط…

فيديو.. اللحظات الاولى لإسقاط طائرة تابعة للكلية الجوية #مصراتة نوع L 39 في منطقة وشتاتة بين مدينتي #ترهونة وبني وليد بعد تنفيذها غارات على مدينة ترهونة ،ومقتل قائدها وفقاً لما أكده اللواء مبروك الغزوي معاون مجموعة عمليات المنطقة الغربية . #ليبيا
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ينعن زنبور ام مضراتة والمصاريت اولاد قحبه يهود رد بالكم بعد تحرير طرابلس تسامحوهم معروف في ليبيا يقولك مصالحة والحفاظ علي النسيج الاجتماعي هذة كل الشعارات التي دمرت ليبيا لو كل واحد يحاول يقترف جريمة يفكر الف مره في العواقب لاكن للاسف عارف انه مايصير له شي زي ما يقولو اقتله والمشكلة تنتها في رز ولحم هذة هي نتائج المصالحة والعفو راكم مشيين في افكار غلط في غلط شردوهم المصاريت الفساد دمرو حياشهم واسلبو مالهم واذلوهم لانهم كلهم حقراء بالا استثناء
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